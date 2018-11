Verviers: un projet pour réhabiliter la Tourelle

La Tourelle, à Verviers, c'est cet espèce de petit château-fort en ruine dans le parc en face de l'hôpital de Verviers.

Un cabinet d'architectes voudrait le rénover et lui adjoindre une extension contemporaine pour y implanter ses bureaux. Charles Krings, architecte: "C'est un projet qui est tout à fait emblématique du renouveau possible à Verviers" explique-t-il. "C'est un bâtiment qui a été offert par les grandes familles de Verviers au 19ème siècle. Dieu sait si les Verviétois sont attachés à ce passé qui leur manque un peu. C'est un bâtiment qui appartient à la ville. La ville nous l'"offre", pour un euro symbolique par an pendant 50 ans. La contrepartie pour nous, c'est de le restaurer. Donc la ville est gagnante parce qu'elle voit ce bâtiment être restauré. Et nous sommes gagnants parce qu'on peut montrer notre savoir-faire et on peut s'installer dans ce lieu qui est magnifique. Et je pense que tous les Verviétois sont gagnants puisque ce bâtiment sera réhabilité et ils pourront y accéder de nouveau et l'apprécier".