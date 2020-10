Verviers : un pompier agressé en intervention

Se déplacer pour porter secours à une personne et se faire agresser violemment, c’est ce qui est arrivé hier en début de soirée à un pompier de la zone Vesdre, Hoegne et Plateau.

Vers 20 heures, les pompiers ont reçu un appel d’urgence d’une dame pour l’envoi d’une ambulance à son domicile dans le quartier de l’Abattoir. Son époux n’était pas bien du tout. Le 112 a envoyé une équipe du PIT (paramedical intervention team) du CHR sur place.

Coup de poing

Le PIT, c’est un ambulancier et une infirmière. "Lorsque l’infirmière est entrée, elle a vu qu’il y avait beaucoup de monde dans l’appartement et que c’était tendu, elle est ressortie pour appeler des renforts. Son collègue pompier ambulancier est entré à son tour pour voir s’il pouvait déjà apporter une aide et il a reçu directement un coup de poing au visage", explique le commandant Quentin Grégoire. Ce coup de poing, c’est l’homme d’une trentaine d’années pour lequel les secours avaient été appelés qui l’a asséné. Il semblerait qu’il était dans un état vaseux, qu’il s’est réveillé et que directement il se soit dirigé vers le pompier pour le frapper.

L’homme et son épouse ont été interpellés pour rébellion. Ils sont auditionnés ce mardi matin afin d’être déférés devant un juge d’instruction.

Tolérance zéro

Le pompier ambulancier devait passer des radios. On suspecte une fracture du nez. Il est en arrêt maladie. "C’est une situation que personne ne comprend. On n’intervient au domicile que sur appel à l’aide. On est vraiment choqué", explique le commandant Grégoire.

Ce n’est pas la première fois qu’une telle situation se produit. Depuis quelques années, c’est tolérance zéro tant pour les agressions physiques que verbales. Les pompiers de la zone déposent systématiquement plainte "et on est heureux de voir que dans l’accord de gouvernement, il y a un point précis sur ces faits vis-à-vis tant des services de secours". Le commandant qui souhaiterait aller plus loin car pour l’instant c’est le pompier agressé qui doit, en son nom, déposer plainte. Certains n’osent pas de peur de représailles de la part des agresseurs ou de leurs proches. Pour le Commandant de zone, l’idéal serait une plainte avec un numéro de matricule par exemple. Des plaintes individuelles auxquelles se joint toujours la zone.