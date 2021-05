Verviers: un parking gratuit et sécurisé pour les vélos en centre-ville

Le centre de Verviers est désormais équipé d'un parking à vélos sécurisé et offrant divers services. Le but est d'encourager la mobilité douce et de favoriser l'accès des cyclistes au centre-ville.

Encourager la mobilité douce

Le parking est géré par Verviers Ambitions, l'association de gestion du centre-ville. On y accède par la rue Henry Hurard, en face de la Vesdre. Martine Job, la directrice de Verviers Ambitions: "Le but de Verviers Ambitions en créant ce parking, c'est de s'inscrire dans la mobilité douce, permettre l'accès aux personnes qui ont des vélos, et de se dire, j'ai un vélo, où est-ce que je peux le mettre pour aller faire mes courses? Le parking est gratuit. Vous pouvez mettre votre vélo le temps que vous voulez, il est sécurisé par les caméras, et les portes de la grille sont fermées. Actuellement, nous pouvons accueillir une quinzaine de vélos, mais nous avons comme ambition d'étendre la capacité du parking à 25 vélos".

Des casiers sécurisés pour les effets personnels

Le parking est équipé de râteliers pour les vélos mais aussi de casiers où chacun peut déposer son casque ou d'autres effets personnels: "Quand vous arrivez avec votre vélo, vous avez le cadenas, votre sac à dos, votre casque... Vous pouvez les ranger de manière sécurisée dans le casier. On vous donne une clé. Vous pouvez donc fermer le casier et y mettre tous vos effets personnels".

Et pour déposer votre vélo, pas besoin de réservation: "S'il y a de la place dans le parking, vous pouvez venir à tout moment" explique Martine Job.

Avis donc aux cyclistes qui souhaitent se rendre dans le centre de Verviers à vélo. Ils disposent donc d'un parking sécurisé et gratuit qui est actuellement ouvert selon l'horaire d'été, soit de 9h à 18h30.