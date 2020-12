Verviers: un nouveau service pour aider les commerçants du centre-ville à livrer leurs clients

A Verviers, les clients qui ont réalisé un achat par internet dans un commerce du centre-ville peuvent désormais se le faire livrer gratuitement chez eux grâce à une plate-forme informatique et au personnel de l'asbl "Verviers Ambitions", qui assure les livraisons avec un véhicule de la Ville de Verviers.

J'avais peur de proposer des livraisons, faute de temps

A Verviers, la commerçante Pascale Neuville a poursuivi ses activités via internet avec livraison sur rendez-vous ou à domicile. Mais précisément, pour livrer les clients chez eux, elle a commencé à coincer, faute de temps: "J'avais presque peur au final de proposer des livraisons par manque de temps. En plus, j'ai la chance d'avoir des clients qui viennent parfois d'assez loin, que ce soit Malmedy, Spa, Stavelot, Herve, Thimister. Du coup, ça faisait parfois de grandes distances à parcourir".

Comme beaucoup de commerçants étaient dans le même cas, un nouveau service a vu le jour: "Vervi Express". Un commerçant informaticien a créé une plate-forme qui organise les circuits de livraisons dans un rayon de 25 km autour de Verviers. L’ASBL de gestion du centre-ville, Verviers Ambitions, met à disposition un steward urbain, et la Ville, un véhicule. Martine Job, directrice: "Le commerçant inscrit son colis sur Delivery, le logiciel fait par Cipiyou, le steward va voir qu'il y a des colis à livrer. Il va aller chercher le colis chez le commerçant, puis il va aller livrer le colis chez le client".

Un gain de temps, et plus écologique

Pascale Neuville, la commerçante, y voit deux avantages: "Ça va me soulager, et d'un point de vue écologique, c'est beaucoup plus intéressant de se répartir les colis que de faire chacun des centaines de kilomètres dans tous les sens".

Le service Vervi Express sera en phase de test jusque fin décembre avant sans doute de se poursuivre en 2021, avec peut-être un élargissement aux commerces de la périphérie.

Toute personne intéressée par ce nouveau service peut contacter l’ASBL "Verviers Ambitions" via son site: verviers-ambitions.be