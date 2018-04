Verviers: un nouveau marché de produits locaux à Heusy

Ce mercredi, une petite vingtaine de producteurs locaux proposeront à la vente leurs produits sur la place située à l'arrière de l'ancienne maison communale de Heusy. Ce nouveau marché sera organisé deux mercredis par mois, les premiers et troisièmes, jusqu'à la mi-octobre entre 15h et 20h.

Pour Malik Ben Achour, échevin de l’animation de la Ville "ce marché va répondre à une demande dans l'air du temps, une demande du consommateur basée sur la traçabilité des produits à l'heure des multiples scandales touchant le secteur agro-alimentaire". Cette offre se présente aussi comme une volonté de ces mêmes consommateurs à un retour au terroir et aux circuits-courts.

La Ville, qui a planché sur ce projet durant plus d'un an, a voulu offrir une complémentarité idéale au marché hebdomadaire du samedi, les producteurs locaux trouvant dans la formule nouvellement proposée plus de souplesse.

Un marché en toute convivialité

Les autorités mettront également à disposition des tonnelles permettant ainsi de standardiser les stands où il sera possible d'acheter pour emporter mais également consommer sur place, la Ville autorisant également les dégustations.

Des producteurs de légumes, de miel, de viande, de poulets, de bières, de produits laitiers ou entre d'insectes ont répondu à l'appel et seront présents lors des dix dates retenues, les mois de juillet et août ne proposant aucun rendez-vous bimensuel. La plupart des producteurs sont installés dans un rayon de 10 à 15 km, les plus éloignés venant de Vielsalm. Des animations sont programmées lors de chaque rendez-vous.