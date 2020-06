Verviers: un militaire stavelotain condamné à cinq ans pour tentative d'assassinat

Le tribunal correctionnel de Verviers a condamné vendredi un Stavelotain de 55 ans à une peine de 5 ans de prison, avec sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive, pour une tentative d'assassinat sur le compagnon de son ex-femme en novembre 2014 à Malmedy. Il risquait 8 ans ferme.

Séparé début 2014, le prévenu avait eu beaucoup de difficultés à accepter la situation d'autant plus que son ex-épouse s'était remise en couple. Sa jalousie l'avait ainsi poussé à pourrir la vie de son ex et de son nouveau compagnon en leur envoyant plusieurs lettres. La situation s'est aggravée le 10 novembre 2014 lorsque le prévenu, bien renseigné sur son rival, avait organisé une expédition nocturne qui avait failli virer au drame.

"Je voulais juste lui faire peur et pas le tuer", avait-il expliqué au tribunal reconnaissant la matérialité des coups portés avec la barre de fer dont il s'était équipé mais contestant la prévention de tentative d'assassinat. Encagoulé, le quinquagénaire avait pourtant attendu le Malmédien dans son parking et lui avait asséné, par derrière, un premier coup à la tête.

La victime s'était effondrée au sol et avait reçu une petite dizaine de coups de barre supplémentaire. La victime était d'ailleurs inconsciente lors de la fuite du quinquagénaire. Ce dernier s'était emparé du GSM de son rival afin qu'il ne puisse pas prévenir les secours.

"Il prenait son temps entre les coups. Heureusement je me suis protégé mais je suis aujourd'hui toujours choqué par cette scène gravée dans ma mémoire", avait témoigné à l'audience la victime en incapacité de travail durant deux ans. "Je me sentais traqué. Je n'ai plus confiance en personne pas même en mes amis que j'ai soupçonné. J'ai perdu l'usage d'un œil et donc mon métier".

Le Malmédien, hospitalisé durant un mois, avait à nouveau été la cible de son agresseur lequel avait recommencé ses envois. A la suite du test graphologique demandé par les parents de la victime et passé par quinze personnes, les enquêteurs, après avoir piétiné six mois, ont interpellé le Stavelotain qui, en détention préventive, passera finalement aux aveux sur les coups et sur le harcèlement.

Le Stavelotain, mécanicien à l'armée, avait expliqué à l'audience qu'il n'était plus lui-même à cette époque et qu'il ne comprenait pas pourquoi il a agi de la sorte.

Au civil, le prévenu est condamné à 100.000 euros provisionnels de dommages et intérêt auxquels s'ajoutent 60.000 euros provisionnels demandés par l'assurance du travail.