Verviers: un défi pour encourager l'usage du vélo et gagner des bons d'achat

La Ville de Verviers a repensé sa mobilité durant le confinement. Elle a aménagé des couloirs urbains réservés au vélo. Mais elle a également développé une application pour encourager les citoyens à se déplacer à bicyclette. Une application ludique, sous forme de défi, avec des bons d'achat de 25 € valables dans les commerces.

Cette application s'appelle "Bike & Win". Elle est opérationnelle depuis ce mercredi. Guillaume Kerckhofs, son concepteur: "On a créé une application qui propose des challenges à vélo avec un certain nombre de kilomètres à faire dans un certain laps de temps pour gagner une récompense".

150 km en un mois, avec un maximum de 15 km par jour

Pratiquement, il s'agit de parcourir 150 kilomètres sur un mois, avec un maximum de 15 kilomètres par jour: "L'idée était vraiment de récompenser une utilisation régulière et non une pratique sportive" explique Guillaume Kerckhofs.

Pour participer à ce défi, il suffit de télécharger l'application, de s'inscrire au défi Verviers, et ... de rouler! "En roulant, les cyclistes vont avoir un petit compteur qui va se remplir progressivement, au fur et à mesure des kilomètres qu'ils vont faire quotidiennement, et, au terme des 30 jours du défi, ils vont tout simplement recevoir un mail qui leur annonce s'ils ont gagné ou perdu" poursuit le concepteur du défi.

Inciter le citoyen à lâcher la voiture pour le vélo

Avec cette application, Guillaume Kerckhos espère inciter le citoyen à préférer le vélo à la voiture: "Si l'application a donné le goût à une personne de lâcher la voiture et d'utiliser le vélo, j'estime que le pari est déjà rempli" conclut-il.

L'application Bike & Win est téléchargeable gratuitement depuis ce mercredi. Vous y trouverez le menu des défis, parmi lesquels le nouveau défi à vélo de 150 km à Verviers, à faire seul ou à deux.