Verviers: un budget "citoyen" de 400.000 euros pour améliorer le centre et la périphérie

Cette enveloppe sera en effet divisée en deux : une partie pour les villages et l'autre, pour le centre-ville. Particularité supplémentaire : le budget est géré par les citoyens eux-mêmes.

Douze projets sélectionnés

Et la Ville a promis de tous les réaliser : radars préventifs et passages pour piétons à Petit-Rechain ; à Ensival, des casse-vitesses ; un nouveau chemin piétonnier à Heusy ainsi que des terrains de pétanque. Et il y aura aussi pour Stembert des bancs, des nichoirs et une rénovation des croix. Les villages périphériques de Verviers, eux, se partagent 200.000 euros. Et ce sont les citoyens qui décident de ce que l’on fait de l’argent.

Le projet a été lancé par la Ville il y a pile un an.

"J’ai proposé ma candidature et j’ai été retenu. J’ai ainsi pu participer à l’élaboration de tous les projets pour le budget participatif, explique Davy Bordellier, pour le comité de sélection. On va ainsi disposer de poubelles, augmenter la signalisation des promenades… Les voitures roulent parfois un peu trop vite dans les villages, on va donc installer des casse-vitesses et des flashs non-répressifs pour augmenter la sécurité des enfants."

L'argent est réparti entre les villages en fonction du nombre d'habitants. C'est ce qui explique par exemple que Stembert obtienne deux fois et demi plus de fonds que Polleur.