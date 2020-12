Verviers: un accueil de jour pour les plus démunis en Gérardchamps

A Verviers, comme ailleurs, le plan grands froids a commencé début novembre. Il s'articule autour des accueils d'urgence, des accueils de nuit mais aussi de la distribution de colis alimentaires via la croix rouge ou encore le resto du coeur. Mais il y a aussi un accueil en journée pour un café et un peu de chaleur .

Pour respecter les distances, ce café d'hiver se fera dans le hall omnisports de Gérardchamps, quai de la Vesdre , de 10 à 17H les week-end et jours fériés et de 13H30 à 17H les autres jours.