Verviers : travaux retardés au Palais de Justice

Les travaux n'ont pas commencé ce lundi au Palais de Justice de Verviers. Il était prévu de commencer à déconstruire la toiture de la façade dite "Janson". Le plancher du dernier étage doit lui aussi être démonté. Mais la Régie des bâtiments n'a pas de permis pour entamer le chantier.

Démonter la toiture et le plancher du dernier étage côté Janson

Cette façade néo-gothique dite "Janson" du Palais de Justice de Verviers est en brique rouge et pierres de taille, surmontée d'une imposante toiture pentue. Si vous passez la voir, vous lui trouverez un petit air de ressemblance avec le Palais de Justice de Bruxelles : depuis plusieurs mois, cette façade est entièrement étançonnée.

La Régie des bâtiments a peur de la voir s'écrouler. L'édifice a plus de cent cinquante ans. Il n'était pas prévu pour les archives et les serveurs qui y ont été installés. Et puis il est possible que le sol soit de mauvaise qualité. L'église Saint-Joseph qui jouxtait le Palais a dû être démolie dans les années 80, déjà pour instabilité.

La Régie a fait démonter et numéroter les pierres des grandes lucarnes triangulaires du Palais, côté Janson. La toiture doit elle aussi être déconstruite, comme le plancher du dernier étage. Ce sont ces travaux-là qui sont retardés. Ils n'ont pas de permis. Ensuite, l'aile doit recevoir une couverture provisoire.

Quel avenir pour ce palais ?

Provisoire jusque quand ? Jusqu'à ce que la justice dise de quel Palais elle a besoin à Verviers. Celui-ci rénové ? Une partie de celui-ci rénové ? Un autre Palais à construire ailleurs ? L'actuel Palais, même en mauvais état, est prestigieux, emblématique et la population verviétoise voudrait savoir à quoi s'en tenir.