Verviers : toujours pas de date pour le début des travaux du centre commercial

Le salon international de l’immobilier commercial, le MAPIC, se tient actuellement à Cannes. Comme chaque année, les promoteurs présentent leurs projets.

Le groupe City Mall par exemple est là pour la 10e fois. Et, son projet de centre commercial, de logements et de parking pour le centre de Verviers est à nouveau proposé aux candidats investisseurs. Comme le précisent nos confrères de Vedia, la dernière version a été présentée à Cannes.

Rebaptisé Ô Quai, ce projet qui a subi au cours des 15 dernières années de multiples modifications, n’est toujours pas sorti de terre.

Quand verra-t-on les 90 boutiques, la septantaine d’appartements, les parkings et les espaces de restauration se construire ? Bien malin qui pourrait le dire… Le promoteur lui-même n’avance plus de date de début de travaux mais il affirme que cela se fera et que ce salon sert à obtenir la signature de nouvelles enseignes pour le site.

Une nouvelle réunion est prévue avec les autorités verviétoises fin novembre.