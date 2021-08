Verviers: touchée par les inondations, la mutualité Solidaris s'organise et prend des mesures pour ses affiliés

Parmi les services qui ont souffert des inondations, il y a la mutualité Solidaris. Ses agences de Verviers, de Pepinster, de Dolhain et d’Ensival ont été sinistrées et ne sont plus accessibles. C’est pourquoi la mutualité a pris diverses mesures pour assurer la continuité des services. Frédéric Fassotte, porte-parole de Solidaris pour la province de Liège: "Dès le lendemain des intempéries, toutes nos équipes ont été mobilisées pour pouvoir fonctionner le plus rapidement possible, et on a redirigé les affiliés de cette zone vers des agences qui étaient toujours en activité: celles de Dison, Stembert, Herve, Micheroux et Spa, pour citer les plus proches".

Une agence mobile pour aider les sinistrés

Un véhicule mobile a également été mis à la disposition des affiliés, comme le précise Frédéric Fassotte: "Compte tenu du nombre d'affiliés sur la zone de Verviers, on a mis en place un Busmut, une véritable agence mobile, qui est placé juste devant notre agence sinistrée de Verviers et qui vise à rendre tous les services de la mutualité à nos affiliés présents dans cette zone".

Le Busmut est accessible de 9 à 12h les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Il se rendra prochainement dans les autres communes sinistrées (Pepinster, Dolhain et Ensival).

Que faire si vous avez perdu une attestation de soins?

Lors des inondations, des attestations de soins rentrées par des affiliés ont notamment été perdues. Des affiliés ont aussi perdu leurs attestations dans leur propre sinistre. Là aussi, des mesures ont été prises: "Pour les attestations perdues, il suffit simplement de reprendre contact avec le prestataire de soins afin de lui demander un duplicata et, idéalement, de nous renvoyer ce duplicata avec un document qu'on trouve sur le site internet de solidaris pour nous renvoyer le tout. Nous ferons le maximum pour procéder au remboursement le plus rapidement possible".

Retrouvez tous les détails sur le site solidaris-liege.be.