Verviers: surprise sur la liste PS avec l'arrivée de J.P. Godefroid (ex MR)

C'est une figure bien connue de la vie verviétoise qui revient en politique. Jean Pol Godefroid, promoteur immobilier, sera bien présent pour le scrutin d'octobre mais pas où on aurait pu l'attendre. Celui qui fut de l'aventure Verviers Autrement avec Freddy Breuwer est avant tout un libéral dans l'âme "André Damseaux qui m'avait convaincu à l'époque", dit il. Jean Pol Godefroid a d'ailleurs été conseiller communal libéral avant de sièger comme indépendant en refusant de voter le budget à l'époque. Il avait quitté la politique tout en restant dans l'ombre. Cette fois, il revient sur une liste , à la 26 ème place mais sur la liste du Parti socialiste.

"Muriel Targnion (tête de liste et bourgmestre PS ) m'a contacté. On a discuté deux heures des projets pour Verviers. Je lui ai demandé le temps de la réflexion et ça a été très vite car les projets du PS sont en grande partie conformes à mes idées ", explique t il. Du côté du PS, on avait laissé de la place pour des candidats d'ouverture et le choix s'est faciement porté sur Jean Pol Godefroid "un passionné par sa ville et qui a investit beaucoup à Verviers".

Du libéralisme social au socialisme libéral

Promoteur immobilier, Jean Pol Godefroid est effectivement celui qui a sauvé la grand poste de Verviers d'une démolition ou d'une mort à petit feu. Rachetée, rénovée , elle est abrite aujourd'hui le Forem. Aujourd'hui, Jean Pol Godfroid a encore des projets sur Stembert, Heusy dans les zonings et aussi à l'étranger. Au total , il affirme avoir investi , au fil du temps, une trentaine de millions dans sa ville. S'il est élu, il compte notamment faire avancer certaines décisions en créant un véritable cluster pour aider les investisseurs intéressés par Verviers.

Il y a quelques temps déjà, Jean Pol Godfroid en avait appelé à une union pour sortir Verviers d'un certain marasme, il le répète "non aux guéguerres politiques , non à la politique d'attentisme mais oui à une politique constructive" et en boutade il ajoute "on fait bien du libéralisme social pourquoi pas du socialisme libéral". Le candidat d'ouverture est aussi très clair : il est candidat pour sa ville pas question d'ambitions régionales ou fédérales.