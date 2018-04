Verviers: "singing in the rain", rue de l'harmonie ?

Si vous vous passez rue de l’Harmonie à Verviers, vous risquez de voir tous les regards tournés vers le ciel. Enfin, vers le ciel, plutôt vers le haut: vers plus de 700 parapluies de toutes les couleurs installés ce mardi par la ville.

Pour Malik Ben Achour, échevin des affaires économiques, cet " umbrella sky " a deux buts : apporter de la gaité et redynamiser la rue, mais aussi inciter les gens à se déplacer de Crescendeau vers le centre-ville. " L’idée c’est de créer une porte d’entrée attractive vers laquelle on a envie de se diriger quand on vient de Crescendeau. On veut donc rééquilibrer l’attractivité de ces deux pôles principaux ", explique-t-il.

L’initiative remporte un franc succès

Une idée qui a l’air de plaire aux passants, des plus grands aux plus petits. Des étoiles pleins les yeux, les enfants montrent du doigt ces parapluies à leurs parents. " C’est trop beau ! On dirait un arc-en-ciel ! Mon préféré c’est le bleu ". Pour les adultes, l’objectif est clair : remettre de la vie dans ce quartier. " On a besoin de ça ! On a besoin d’avoir du monde, de faire revivre le centre-ville. Ce qui serait bien, c’est que de nouveaux commerces ouvrent "

Une initiative également saluée par les commerçants, qui voient dans ces parapluies un moyen de faire revenir les clients dans leur rue. " Je pense que ça va attirer du monde qui vient de l’extérieur de la ville. Même des Allemands qui habitent près de la frontière vont venir pour voir ça ! C’est normal, c’est beau ". Pour ces commerçants, c’est aussi l’occasion de rappeler aux gens que, malgré les magasins fermés, le centre de la ville vit toujours. " C’est un bon moyen pour faire venir les clients dans cette rue, qui est un peu oubliée à cause des magasins qui ferment. "

Ce n’est pas le premier " ciel parapluie " de Belgique. Ce dispositif a en effet déjà été installé à Namur, Tournai ou encore Bastogne. A noter que c’est néanmoins le premier en province de Liège. Il restera en place jusque fin septembre. Vous avez donc encore un peu le temps pour venir admirer ces décorations colorées, qui, on l’espère, serviront plus à protéger du soleil que de la pluie.