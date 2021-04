Verviers : selon un rapport d'expert, dix maisons de Spintay bougent trop, pas les autres

Faut-il démolir les maisons du côté impair de la rue Spintay à Verviers, celles qui sont sous le coup d'un arrêté de démolition ? La Ville considère que ces immeubles sont dangereux. Un vent favorable nous a fait parvenir un rapport d'expert moins alarmant : d'après les repères posés sur les façades, les maisons bougent, mais pas tant que ça. Est-ce que ce document peut les sauver ?

Seuls les numéros 13 à 31 bougent trop

Dans ce rapport Socotec du 6 avril, dix immeubles seulement semblent poser un problème imminent. Il s'agit des numéros 13 à 31. Pour les autres, ce rapport ne dégage pas de valeurs significatives.

Qu'est-ce que ce rapport étudie exactement ? Le déplacement des immeubles à l'aide de témoins et de lasers. "Un immeuble qui se déplace légèrement" nous a expliqué un ingénieur, "c'est normal. Il fait plus ou moins chaud, il y a plus ou moins d'eau dans la nappe phréatique, la maison bouge. Si ça ne dépasse pas un certain seuil - en millimètres - c'est sans danger".

Pour Spintay selon ce rapport, les immeubles 10 à 31 bougent trop. Ils présentent un problème immédiat qu'il faut résoudre. Pour toutes les autres maisons, les valeurs sont non significatives, il n'y a pas de problème immédiat... mais des démolitions pourraient créer un effet "château de cartes".

Ce rapport peut-il sauver la rue Spintay ? La Ville met en avant d'autres dangers : toitures trouées, planchers gorgés d'eau qui s'effondrent alors qu'ils tenaient ces maisons, squat. La bourgmestre ne compte pas revenir sur son arrêté de démolition.

Quant au propriétaire CityMall, il annonce lui aussi s'en tenir au programme de démolition.

Le rapport complet se trouve dans cet article. Cliquez sur la photo et faites défiler les pages.