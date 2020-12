Verviers se dote d'un hub créatif en coeur de ville

Des espaces partagés, des bureaux privés, un espace de convivialité, et tout l’équipement nécessaire, voilà pour le lieu. Quant à l’objectif : " C’est vraiment un connecteur entre aussi bien les entreprises que les créateurs et les pouvoirs publics. L’idée, c’est vraiment de décloisonner les différents mondes et de faire en sorte que dans un lieu, ces acteurs se rencontrent et puissent développer des projets pour l’avenir de l’arrondissement de Verviers ", précise Carine Fransolet, animatrice du hub.

Un espace de convivialité a été installé dans le hub créatif - © RTBF - Olivier Thunus

Un lieu qui, à en croire l'échevin verviétois Alexandre Loffet, répond à une vraie demande : " Contrairement à ce qu’on a pu entendre parfois de la Région wallonne qui n’a pas voulu subventionner au départ les grands projets de hub qu’on avait déposés, il y a énormément de demandes de location ici. Il y a des acteurs qui se sont déjà créé pour travailler avec nous, comme le Comptoir des Ressources créatives, et donc effectivement ça correspond à un besoin d’arrondissement ", affirme-t-il.

Parmi les occupants, le Comptoir des Ressources créatives. Sa fondatrice Claire Hennen le confirme, l'interaction qu'il propose est importante : " Tout seul, on se sent vite perdu, or quand on s’entoure, on peut peut-être, en tant que créateur en tout cas, répondre à des commandes plus grosses. On peut s’entourer d’autres compétences qui sont complémentaires avec les nôtres, et on peut être redirigé vers des structures d’accompagnement ou connaître les aides et les subsides qui existent pour les créateurs ", confirme-t-elle.

Les visites de l'espace se feront en décembre, les candidatures pour l'occuper seront à rentrer en janvier.