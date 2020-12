Verviers : risque d'effondrement d'une dizaine de maisons en Spintay

A Verviers, la bourgmestre a décidé de fermer la rue Spintay.

Une décision prise à la suite d’un rapport inquiétant sur l’état critique de plusieurs maisons dans cette rue.

Il faut savoir que l’essentiel des bâtiments, côté Vesdre, de cette rue n’est plus habité. Ils ont été expropriés pour le projet de centre commercial et de revitalisation urbaine piloté par le promoteur City Mall.

Un projet qui remonte à plus de 15 ans et dont on ne voit toujours pas le moindre début de commencement. Un vaste quartier de part et d’autre de la Vesdre se retrouve ainsi à attendre, à espérer revivre un jour. Mais le temps fait son œuvre et aujourd’hui tout menace de s’effondrer ou presque.

"Le promoteur a déjà dû démolir 6 maisons et ici c’est deux groupes de maisons qui sont instables. Il y a un risque pour tout usager de la voie publique ", explique Freddy Breuwer l’échevin de l’urbanisme.

La bourgmestre a donc pris des mesures en urgence : fermer la rue, faire placer des barrières de sécurité et tout cela jusque mi-janvier, date pour laquelle les bâtiments devront être démolis.

Quant à l’avenir du projet ? "Il a du plomb dans l’aile. Il faudra sans doute repenser ce projet, l’orienter vers plus d’habitat notamment en Spintay", poursuit l’échevin mais voilà tout le foncier appartient toujours au promoteur qui dispose de permis au moins jusque 2022.