Verviers : retirer la vieille motion, se compter et présenter une nouvelle majorité

L’issue de la crise politique est peut-être en train d'approcher à Verviers. Le cdh a demandé mercredi peu avant minuit à ajouter un point à l’ordre du jour du prochain conseil communal. Le document propose que soit retirée la motion collective qui avait débarqué Muriel Targnion comme bourgmestre et installé (très brièvement) Jean-François Istasse à sa place.

Retirer la vieille motion anti-Targnion

Pourquoi est-il important de retirer cet acte qui est de toute façon déjà suspendu par le Conseil d’Etat ? Parce que cette vieille motion crée un danger juridique pour le prochain bourgmestre. Quand on éjecte un bourgmestre, il faut attendre un an avant de démettre le bourgmestre suivant (ou la même bourgmestre comme ici à Verviers). Si le socialiste Ben Achour devient mayeur sans avoir fait retirer la motion du 21 septembre, il donne des arguments aux avocats de Muriel Targnion qui ne manqueront pas de s’en servir contre lui devant le Conseil d’Etat.

Pourquoi est-ce le CDH qui dépose cette demande de retrait ? Parce que pour pouvoir introduire cette demande à temps et la faire voter au prochain conseil communal (le 29), c’est un parti d’opposition qui doit la rentrer… et le CDH est le seul parti d’opposition qui s’apprête à monter dans la nouvelle majorité. D’après les informations recueillies par la RTBF, les juristes de tous les partis de la future coalition Ben Achour ont planché sur le document, mais c’est au PS qu’on en trouverait les principaux rédacteurs.

Compter les "pour" au PS, au MR, au CDH

Le dépôt de cette demande de retrait est une étape nécessaire avant de présenter, au conseil communal suivant, un nouveau pacte de majorité entre PS, MR, Nouveau Verviers et CDH. Lundi, en principe, il y aura vote sur cette demande de retrait d’acte. Mais la question se pose toujours : les socialistes seront-ils assez nombreux pour présenter une nouvelle majorité avec Malik Ben Achour comme bourgmestre ?

Les conseillers PS doivent être au moins sept pour présenter un nouveau pacte de majorité. On sait déjà qu’Hasan Aydin n’en sera pas. Ça ne fait plus que neuf. A-t-il encore des partisans ? Anass Galas ? Saïd Naji ? Chimaine Nangi ? Antoine Lukoki ? Il faudra rester attentifs au vote de ces quatre-là et compter les "oui" dans les rangs socialistes lundi soir lors du vote sur le retrait d’acte. Des "non" (improbables) ou des abstentions indiqueraient une réticence à la formule Ben Achour.

D’autres votes seront aussi scrutés : ceux des CDH Orban et Van Bossche, peu favorables ces dernières semaines à une majorité anti-Aydin. Il faudra aussi observer l’ex-CDH et ex-PS Piron, et le libéral Breuwer que le nouveau pacte devrait priver de l’aménagement du territoire. L’échevin MR souhaite conserver cette compétence, mais le document issu de la négociation entre les quatre partis la place chez le bourgmestre et ceci n’est plus à discuter assure Malik Ben Achour.

Cinq candidats échevins au PS

Dernière information concernant le Parti Socialiste. En plus de Malik Ben Achour et Hasan Aydin candidats bourgmestres, cinq conseillers ont envoyé leurs candidatures au poste d’échevin : Sophie Lambert, Chimaine Nangi, Antoine Lukoki, Eric Mestrez et Marko Celik. Le PS ne pourra distribuer que trois postes, dont deux iront à des femmes, donc à Sophie Lambert (le CPAS) et à Chimaine Nangi (l'égalité des chances)..

Entre Antoine Lukoki, Eric Mestrez et Marko Celik, le choix du PS est aisé à deviner : le premier est échevin depuis deux ans alors que les deux autres sont des suppléants qui viennent d’entrer au conseil communal. Donner des postes d’échevin à Chimaine Nangi et Antoine Lukoki, c’est une manière pour le PS de s’assurer qu’ils soutiendront la solution Ben Achour plutôt que la solution Aydin. Reste à ne pas décevoir d’autres conseillers PS qui se seraient eux aussi bien assis dans un fauteuil d’échevin.