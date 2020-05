Verviers: rentrée scolaire en douceur à l'école communale des Boulevards

La joie des retrouvailles, le stress, de la nouveauté. La rentrée des classes a eu lieu tout en douceur ce lundi matin. A l'école communale des Boulevards, à Verviers, ils étaient 3 aujourd'hui. Trois garçons. Car la rentrée des filles, ce sera pour demain, histoire de scinder le groupe.

Des nouveaux rituels

Et comme partout ailleurs, ces élèves de 6ème primaire vont devoir s'habituer à de nouveaux rituels. Comme ses copains Malik et Adam, Antoine s'est vu attribuer un numéro. Ce numéro, il devra le respecter pour sa place dans le rang, mais aussi pour son banc dans la classe. Et ce lundi, Antoine avait très envie de retourner à l'école, même s'il était tout de même un peu inquiet face à cette rentrée qui n'a rien de normal: "Même pour moi qui ne trouve généralement pas les choses bizarres, et bien, ici, c'est bizarre" témoigne-t-il.

Des consignes strictes, mais dans la bonne humeur

Ne pas approcher les amis, assimiler de nouvelles règles, Madame Bastin, l'institutrice, est là pour jouer les guides: "Quand tu as terminé de te laver les mains, tu rentres en classe sans rien toucher dans le couloir" explique-t-elle à un élève. Les consignes sont strictes, mais l'optimisme est bien là: "On va garder notre bonne humeur. En classe, ça va bien se passer, on est partis, et j'ai hâte de pouvoir entrer en classe" confie l'institutrice.

J'espère qu'on va trouver un vaccin pour qu'on puisse se retrouver tous ensemble

Un retour en classe qui commence bien évidemment par un petit point sur ces deux mois, hors du temps: "Le confinement, c'était un peu ennuyeux quand on ne s'amusait pas". "On ne pourra pas faire le CEB, et le CEB, c'est grâce à ça qu'on va en secondaire". "Moi, ce que j'espère pour finir cette année scolaire, c'est qu'on trouve un vaccin. Je sais bien que ce n'est pas facile. Mais s'ils le trouvent maintenant, on pourrait se retrouver tous ensemble... en janvier prochain!".