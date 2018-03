Verviers : René Ortmans envoie ses idées aux partis politiques

Il voulait créer une liste citoyenne, il ne l'a pas fait. A la place, René Ortmans envoie aux partis verviétois un catalogue de ses idées politiques et leur demande de se positionner avant le 10 avril. L'ancien président du RCS Verviers est aussi un ancien commerçant. Il dresse sur l'état de la ville un constat impitoyable : le commerce dans le centre-ville se meurt. Un tiers des surfaces commerciales sont vides. Verviers se lamente René Ortmans "est descendue au fond du trou en 25 ans".

Réduire le centre-ville

René Ortmans propose, pour commencer, de reconcentrer le centre de Verviers, c'est-à-dire de pousser les commerçants à s'installer entre la rue Peltzer de Clermont et la place du martyr. Le haut de Crapaurue et la rue de Heusy n'ont plus d'avenir estime-t-il. Il se réjouit que le centre commercial annoncé depuis quinze ans soit construit au centre de Verviers. Il serait aussi intéressant expose René Ortmans de "déménager le marché du samedi matin vers la place du martyr". Cette place du martyr, il voudrait y faire construire une halle couverte pour les produducteurs locaux. Il voudrait aussi démolir l'îlot vide du Printemps.

A démolir aussi, les immeubles vides de la rue Spintay. Il faudrait profiter du front de Vesdre pour y "construire des logements de qualité et ramener au centre de Verviers des habitants financièrement aisés. A cet endroit, ils auraient une vue magnifique sur la ville" argumente-t-il. René Ortmans souhaite que la Ville incite les propriétaires d'immeubles à entretenir leurs façades. Il propose aussi d'augmenter les amendes pour incivilités (crachats, chewing-gums jetés en rue, mégots...).

Quelles priorités immobilières ?

René Ortmans appelle les candidats verviétois à classer les projets immobiliers communaux du plus urgent au moins urgent, et à les mettre en oeuvre dans cet ordre. Sur les finances et le commerce, les élus devraient se faire assister par des professionnels. René Ortmans propose encore de créer un conseil communal-bis, par exemple par tirage au sort. "C'est le collège qui décide de tout. Le conseil communal ne sert plus à rien. Il faudrait discuter des projets avec les citoyens". René Ortmans fustige encore le manque de respect entre élus politiques et les attaques personnelles. Il voudrait que les partis mettent plus de jeunes aux places éligibles sur leurs listes et que les élus cessent de cumuler mandats communaux et mandats nationaux ou régionaux.

Communautés étrangères, pauvreté, populisme

René Ortmans vise aussi les communautés étrangères : "Elles doivent apprendre le français". Il veut que les écoles découragent l'usage des langues maternelles autres que le français, y compris dans les cours de récréation, et il propose des mesures contraignantes contre les antennes paraboliques. Plusieurs formules à l'emporte-pièce posent question : "faire reculer la pauvreté par la mise au travail (formation), retour des réfugiés politiques non intégrés si leur pays retrouve la paix, mesures pénalisantes pour les immigrés ne s'intégrant pas".

René Ortmans se défend d'être raciste : il serait intéressant estime-t-il, de "créer un marché exotique" à Hodimont."Ce n'est pas les origines de cette population qui pose problème, mais bien sa pauvreté. Réduire la pauvreté par l'accès au travail, c'est une priorité." Et il ajoute :"il faut à tout prix que ce pourcentage de population issue de l'immigration n'augmente plus, nous sommes au maximum". Ces termes-là frôlent le corpus idéologique de l'extrême-droite. Il faut enfin, conclut René Ortmans, miser sur les institutions culturelles pour réattirer du monde en ville.

Toutes ces idées politiques ne sont pas neuves et certaines ne sont pas de compétence communale. René Ortmans les a communiquées aux partis verviétois, qu'il entend mettre au pied du mur. Il attend leurs réponses pour le 10 avril prochain.