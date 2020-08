Verviers : quiétude totale dans la salle de blocus

Alors que les secondes sessions d’examens approchent, certains étudiants ne disposent pas toujours des conditions idéales pour étudier leurs cours, que ce soit pour des raisons matérielles ou familiales. Afin de leur procurer un endroit calme, la Ville de Verviers vient d’ouvrir lundi pour la deuxième année consécutive une salle de blocus avec accès gratuit et dans le respect des mesures sanitaires.

Je me sens plus concentrée ici

La quiétude est totale. Largement distants les uns des autres, et masqués, comme l’exigent les mesures sanitaires, cinq étudiants sont plongés dans leur cours. Cette salle communale, située à deux pas de l’Hôtel de Ville, est l’endroit idéal pour absorber les matières, ce qui fait souvent défaut, comme chez Victoria : "Chez moi, c’est compliqué d’étudier. Il y a mes parents et mes frères et sœurs. Je me sens plus concentrée ici".

D’autres ont choisi le lieu pour ne pas étudier seuls, c’est le cas d’Elias et Inde. "Le fait d’avoir d’autres personnes à côté de moi ça me stimule plus et ça augmente ma motivation pour étudier", témoigne Elias.

Une salle sans surveillant



La salle repousse tous les bruits extérieurs, elle possède le wifi, des sanitaires et une agréable cour avec tables de travail. L’an passé, 120 étudiants avaient fréquenté le lieu. Clairement, la formule répond à un besoin social. L’accès à la salle de blocus n’est cependant pas ouvert à tous les étudiants. "Peuvent y accéder seulement ceux qui sont en supérieur. On a des jeunes de 18 ans qui sont responsables. Il faut le rappeler, c’est une salle qui n’a pas de surveillant", explique Sylvia Belly, échevine verviétoise de la Jeunesse.