Verviers : quand l’eau laisse place à la désolation

Verviers qui a été particulièrement touchée par les inondations. Nous nous y sommes rendus ce matin. Et sur place, c’est la désolation.

Quatorze morts, c’est le dernier bilan ce vendredi matin des inondations historiques qui frappent la Belgique. Un mort à Philippeville dans la province de Namur. Les autres en province de Liège : à Eupen, Aywaille, Trooz, Chaudfontaine et Verviers.

Quand on regarde les façades des maisons, on voit que l’eau est montée jusqu’à deux mètres. Les traces sont encore visibles sur les façades.

Dans la rue, nous rencontrons Jean-Pierre, un riverain qui vient de découvrir sa maison pour la première depuis les inondations : "Je viens de découvrir ma maison, c’est une catastrophe. Je n’ai pas de mots pour expliquer. La porte est cassée, tout est bouleversé dans la maison. Je suis désolé, je suis désolé, mais grâce à Dieu, il nous donne la force d’arranger tout ça… Et que le gouvernement et les assurances nous aident à arranger toute cette catastrophe".

La famille de Jean-Pierre est en sécurité, mais dans la maison, tout est sens dessus dessous. C’est très difficile d’y accéder parce que l’eau est montée dans le salon à un mètre 60. Le canapé est retourné, les vêtements sont au sol. Il y a encore de l’eau dans la cave de la maison.

Au vu des dégâts, on comprend que ça va être extrêmement difficile à partir de maintenant de faire en sorte que cette maison puisse être à nouveau habitable. Et c’est comme ça partout dans la rue des Raines. Le plus dur commence maintenant pour ces familles sinistrées.