Verviers: plus de sport pour les élèves de l'école communale d'Ensival

Ça y est, c'est la rentrée. Ce lundi, 500.000 élèves de maternelle et primaire vont retrouver les bancs d'écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et à l’école communale d’Ensival à Verviers, cette nouvelle année scolaire s’annonce un peu particulière. Pour l’instant, c’est une rentrée tout à fait classique. Mais dès le mois prochain, les enfants feront davantage de sport. Deux après-midi par semaine.

Pour mener à bien ce projet original, il a fallu revoir en profondeur les emplois du temps. Rogner sur les pauses, sur les temps de midi notamment. Pas question par contre d'empiéter sur les cours classiques. Les enfants n'échapperont pas aux heures de dictées ou de géométrie. Au bout du compte, ce sont cinq fois cinquante minutes de sport par semaine au lieu de deux dans une école classique.

Réduire la violence, mieux canaliser l'énergie des enfants

De la première à la quatrième, les enfants toucheront un peu à tout: de la natation, de la gymnastique ou encore du basket. A partir de la quatrième année, ils auront le choix, soit de poursuivre dans cette filière multi-sports ou alors de choisir une option 100% foot, presque cinq heures de foot par semaine.

Le but de ce programme, c'est aussi de réduire la violence à l'école, de mieux canaliser l'énergie des enfants, et de mieux organiser et encadrer leurs temps morts.