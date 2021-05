Verviers : permis signé pour la restauration du Grand Théâtre

Juin 2005 : une moulure du plafond du Foyer du Grand Théâtre tombe. Un incident qui scelle le sort de cette scène mythique inaugurée en 1892 et que l’on doit à Charles Thirion. Le Grand Théâtre est fermé pour raison de sécurité, commence alors le parcours du combattant pour monter le dossier de restauration complète de "la bonbonnière verviétoise". Lancer le projet, trouver les premiers financements, obtenir le certificat de patrimoine essentiel car le bâtiment est largement classé… Tout cela a pris du temps. En décembre dernier, le permis était déposé. Il vient, désormais, d’être signé par la fonctionnaire déléguée de la Région wallonne.

"Un pas important même si le chemin est encore long", confie l’échevin des travaux Maxime Degey.

Début des travaux 2022

Le long chemin, c’est boucler le reste du financement : 35 millions à trouver. Liège Métropole et la Région wallonne ont déjà mis une grosse partie des finances, une fondation pour associer les Verviétois a été créée, la Fédération Wallonie Bruxelles devrait aussi mettre la main au portefeuille pour le projet culturel et il restera la quote-part de la ville "le moins possible, on estime cela à 10 millions", ajoute l’échevin.

"Ce que j’aime dans ce dossier que l’on a monté avec Jean François Chefneux, échevin de la culture et Muriel Targnion comme bourgmestre, c’est de retrouver la Bonbonnière que tous les Verviétois connaissent mais aussi cet aspect modernité avec l’annexe qui nous permettra d’être plus polyvalents au niveau des spectacles proposés. Il faut que cela serve aussi bien le week-end que la semaine et pas uniquement quelques soirs par année comme auparavant", explique l’échevin des travaux. Des travaux qui pourraient commencer début 2022 et s’achever deux ans plus tard.