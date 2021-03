Verviers : pas nécessaire de faire monter immédiatement une nouvelle échevine

Rien ne presse à Verviers. Il n’est pas impératif de faire monter immédiatement la conseillère PS Chimaine Nangi au collège pour remplacer l’échevine démissionnaire Sylvia Belly. Ce n’est pas grave s’il n’y a plus assez de femmes. Les actes du Collège ne seront pas illégaux. Pas plus que quand une échevine s’absente pour un motif quelconque. C’est ce que dit un avis juridique que la Ville de Verviers a reçu ce mercredi et que vous trouverez au bas de cet article. Remplacer l’échevine Belly peut donc, selon l’avocat consulté par la Ville, attendre un peu.

C’est surtout le clan Targnion qui pousse pour que la jeune conseillère PS Chimaine Nangi monte comme échevine. Officiellement parce qu’il faut trois femmes au Collège pour que ses décisions restent légales. Stratégiquement parce que faire monter Chimaine Nangi obligerait le PS à signer un avenant au pacte de majorité… avec Muriel Targnion comme bourgmestre, ce qu’elle ne manquera(it) pas d’utiliser au Conseil d’Etat le jour où le PS arrivera(it) à la renverser.

Pas de délai dans le code pour remplacer un échevin démissionnaire

Faire monter immédiatement la conseillère Nangi ne semble pas nécessaire selon l’avocat Thierry Wimmer. Un collège avec trop peu de femmes peut continuer à fonctionner, il n’y a pas de délai pour remplacer un échevin démissionnaire explique l’avocat consulté par la Ville : "Rien n’est précisé […] sur le délai de remplacement. Le Code est muet à cet égard et la tutelle parle effectivement et uniquement d’un principe de bonne administration, ce qui confirme la carence législative sur le sujet.

L’absence de l’échevine démissionnaire n’empêche en rien le Collège communal de se réunir, notamment aux termes de l’article L1123-20 CDLD qui impose le quorum de présence. […] Il en va de même des votes qui sont pris à la majorité des voix et qui assurent la parfaite légalité de l’acte que pose le Collège. Par ailleurs, l’impact de la représentation des différents sexes selon la proportion de deux tiers-un tiers importe uniquement sur la composition et la recevabilité du pacte de majorité telle que présenté et accepté par le conseil communal.

Interpréter autrement reviendrait à empêcher le fonctionnement du Collège communal. Cela signifierait également qu’en l’absence ponctuelle d’un échevin au cours d’une séance du Collège communal et qui mettrait par exemple à mal la clé de répartition, il faudrait considérer que tous les actes du Collège seraient nuls." L’avocat que la Ville a consulté "pense qu’il serait prudent que le remplacement intervienne au conseil communal qui se tiendra au mois d’avril (ou au plus tard au mois de mai) si le Collège est dans l’impossibilité de déposer un avenant pour le conseil de ce 29 mars."

Un PS verviétois divisé en trois : où ira Chimaine Nangi ?

L’enjeu derrière tout ceci, c’est aussi le nombre de conseillers que le PS "canal officiel" arrivera à réunir derrière Malik Ben Achour comme candidat bourgmestre pour renverser Muriel Targnion. Il faut sept élus pour signer un nouveau pacte de majorité, soit la majorité du groupe de treize socialistes issu des dernières élections communales. De ces treize, il n’en restait déjà plus que dix après les défections de Muriel Targnion, Alexandre Loffet et Laurie Marechal. Ils ne sont plus que neuf puisque Hasan Aydin s’oppose à la stratégie Ben Achour – bourgmestre.

A la dernière réunion du comité du PS verviétois, la jeune Chimaine Nangi a posé sa candidature spontanée pour remplacer l’échevine démissionnaire Sylvia Belly. Cette candidature n’arrange pas le PS qui souhaite renverser Muriel Targnion et pas lui donner des arguments en comblant les trous de son collège. Il y a quelques jours, Chimaine Nangi est venue discuter (négocier ?) avec Malik Ben Achour et le président Demolin. Elle était accompagnée d’un "parrain" : Saïd Naji, qui a précédemment défendu les positions d’Hasan Aydin.

Peut-on en déduire que ces deux-là refuseraient de voter un pacte de majorité dont Malik Ben Achour serait le candidat bourgmestre ? Si nous reprenons nos calculs, ça donnerait 13 – 3 – 1 – 2 = 7 Ca ferait encore une majorité, mais elle deviendrait étriquée, or un doute subsiste sur l’attitude que pourraient prendre dans le débat Antoine Lukoki et Anas Galass, qui avaient soutenu Hasan Aydin contre Muriel Targnion.

La quadrature du cercle

C’est ce contexte qui explique que l’avis juridique dont nous avons eu connaissance soit essentiel aux yeux du PS "canal officiel" : c’est un argument pour convaincre Chimaine Nangi que rien n’urge et que le clan Targnion se sert d’elle. A contrario, ceci peut aussi devenir un élément de doute pour la jeune conseillère : son parti voudra-t-il d’elle comme échevine ? Si elle se convainc que non, le risque est qu’elle adopte ou qu’elle conforte une position pro-Aydin, qui rendra plus difficile un renversement de la majorité Targnion. C’est la quadrature du cercle pour un PS verviétois désormais divisé en trois, mais d'où plusieurs voix laissent pourtant entendre qu'une solution est proche.