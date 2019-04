Verviers: Muriel Targnion absente, l'échevin Alexandre Loffet devient bourgmestre ff

La bourgmestre de Verviers, Muriel Targnion, n'est pas prête à reprendre ses fonctions. Absente depuis trois semaines, elle est dans la tourmente depuis sa participation à une manifestation dans sa ville contre la tenue d'une conférence de Théo Francken. La socialiste a fait savoir qu'elle ne reviendra pas avant septembre. Elle est sous certificat médical pour 6 mois. En attendant, c'est l'échevin qu'elle a désigné, Alexandre Loffet, qui fait fonction de bourgmestre. Un choix qui peut étonner.

A 32 ans, le plus jeune échevin de Verviers a seulement obtenu le 9ème score sur la liste PS avec 434 voix. Mais c'est un fidèle, proche de Muriel Targnion. Et il a déjà de nombreuses années d'expérience dans les cabinets ministériels wallons, (notamment chez l'ancien ministre-président Rudy Demotte et au budget, chez Christophe Lacroix.)

N'empêche, d'autres socialistes à Verviers ont fait des scores électoraux nettement plus élevés et auraient pu prétendre légitimement au poste.

Il y a d'abord Hasan Aydin. L'actuel président du CPAS a fait le deuxième score aux communales de 2018 et il ne cachait pas, avant les élections, ses prétentions maïorales. Et puis juste derrière en nombre de voix, il y a l'échevin Malik Ben Achour, l'échevin des travaux.

Alors, pourquoi l'un de ces deux élus n'est-il pas aujourd'hui l'actuel bourgmestre ff? D'abord parce qu'en cas de maladie, c'est la bourgmestre qui choisit l'échevin qui la remplace. Ensuite, officiellement aussi, parce que Hasan Aydin aurait dû démissionner de son poste de président du CPAS et que Malik Ben Achour est en campagne électorale pour les élections fédérales. Mais Malik Ben Achour ajoute que s'il ne devient pas député, il faudra rediscuter du poste de bourgmestre faisant fonction.

Si Muriel Targnion ne redevient pas bourgmestre en septembre, une guerre de succession pourrait bien éclater au sein du PS verviétois.