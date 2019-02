Verviers: menacée, la bourgmestre, Muriel Targnion, porte plainte.

La bourgmestre de Verviers, Muriel Targnion, a déposé mercredi une plainte contre X. Cela fait suite à une série de menaces et d'insultes reçues après l'annulation de la conférence de Théo Francken le 19 février. L'information donnée par l'Avenir a été confirmée par Gilles de Villers Grand Champs, le procureur de division de Verviers qui précise que "ces menaces sont prises très au sérieux et qu'une enquête est en cours".

Plus de 500 messages de haine

A peine 2 jours après sa participation pacifique à la manifestation anti-Fancken, la bourgmestre de Verviers a été la cible d'attaques virulentes sur les réseaux sociaux notamment.

Sur son profil Facebook, on pouvait lire ceci: "Presque 500 messages de haine. Comprenant des insultes d’une violence inouïe, des menaces de mort, des demandes de retrait de garde de ma fille, des incitations à venir chez moi en donnant mon adresse privée ...

Tout ça POURQUOI

Parce que j’ai assisté très pacifiquement avec mon papa et des amis à une manifestation pour exprimer une opinion...

Parce que je n’ai pas interdit alors que j’aurais pu le faire à Theo Franken de venir car je suis pour la liberté d’expression.

Parce …que cette liberté d’expression va dans les deux sens

Parce que déjà depuis mardi soir je condamne fermement les militants de gauche radicale qui étaient violents. Et que j’ai d’ailleurs quitté la manifestation car je ne pouvais plus cautionner cette violence.

Parce que la constitution me permet de manifester même si je suis bourgmestre.

Parce que quand je participe à d’autres manifestations alors que je suis bourgmestre (manif contre la pauvreté en Wallonie, manif contre les radicaux islamistes qui opèrent des attentats) personne ne me dit rien

Est il honteux en 2019, alors que les populistes et extrémistes montent partout en Europe de mener un combat contre eux ???"

Face au déferlement de menaces , elle a donc décidé de porter plainte.

Par ailleurs, Muriel Targnion a pris quelques jours de repos. Elle a désigné l'échevin socialiste Malik Ben Achour comme bourgmestre faisant fonction.

Ce n'est pas la première fois que la bourgmestre de Verviers fait l'objet de menaces. En août 2016, elle avait déjà reçu une lettre avec de la poudre blanche à l'hôtel de ville. Elle et sa fille, présente ce jour là à la maison communale, avaient été confinées le temps de permettre aux experts d'analyser cette poudre finalement inoffensive.