Verviers : l'ancien bourgmestre Marc Elsen (CDH) démissionne du conseil communal

L'ancien bourgmestre CDH de Verviers annonce qu'il va quitter le conseil communal. Marc Elsen explique avoir peu goûté le spectacle donné par les représentants politiques verviétois pendant les deux mois d'été. Il n'a pas non plus aimé la manière dont les choses se sont passées à l'intérieur de son propre parti. Les négociations ont été menées par Cécile Ozer d'une manière que Marc Elsen n'approuve pas.

"Jamais autant gêné d'être un élu"

"J'ai décidé de quitter le conseil communal. Ca me permet de rester juste avec moi-même et avec mes idées. Je trouve que l'image de Verviers présentée cet été était pitoyable. La plupart des responsables politiques y sont pour quelque chose. Je n'ai jamais eu autant de gêne d'être un élu politique quand je vois la façon dont on a pu faire se succéder toute une série de positions, d'expressions, de changements d'opinions, de retournements de veste, d'engagements soi-disant inébranlables qui étaient modifiés par la suite, je passe sur la longue saga interne au PS. A force de multiplier les indigestions, j'ai envie de changer de régime"

Marc Elsen considère que la solution proposée par Muriel Targnion au "problème Aydin", une motion de méfiance contre le président du CPAS, puis un nouveau pacte de majorité, cette solution n'était pas adéquate. Pourtant, "Deux conseillers de mon parti [Cécile Ozer et Jean-François Denis] ont décidé assez rapidement de signer ce pacte de majorité d'emblée, alors que la veille nous nous étions mis d'accord pour [seulement] entamer des discussions autour de Muriel Targnion. Ca m'a donné le sentiment qu'on mettait la charrue avant les boeufs et qu'on me forçait la main, à moi et aussi à Claude Orban qui partageait le même point de vue que moi".

La confiance ébranlée au sein du CDH

"La façon dont ça s'est passé me déplaît profondément. La confiance interne entre les élus CDH a été plus qu'ébranlée. Dès lors que le CDH avait décidé que Cécile Ozer serait la négociatrice, puis dans un second temps Jean-François Denis qui s'est un peu collé à elle si je puis dire, j'ai participé de manière constructive à essayer de donner du contenu, mais la façon dont ça s'est mis en place, les atermoiements, les je-m'engage-à-ceci-puis-je-fais-le-contraire, tout ça fait je ne m'y retrouve plus et je ne retrouve plus les valeurs qui ont mené mon action politique depuis trente ans.

Cécile Ozer et Jean-François Denis ont établi un rapport de force à l'intérieur du groupe pour nous forcer à les rejoindre. Ce sont deux personnes que j'ai invitées en politique. Peut-être que quand on prend de l'âge, il faut se dire qu'on n'a plus la même importance aux yeux de tout le monde. Voilà.

"On a fait n'importe quoi pendant deux mois"

Mais remarquez que ce qui était sur la table le 7 juillet, c'était une formule qui renforçait Muriel Targnion comme bourgmestre et qui remerciait Hasan Aydin comme président du CPAS. Deux mois plus tard, on arrive à une solution juste inverse, mais à peu près avec les mêmes personnes, excepté Muriel Targnion. C'est ce qui me fait dire qu'on a fait n'importe quoi à Verviers pendant deux mois."

Il votera pourtant le pacte de majorité

Marc Elsen ne démissionnera cependant pas de son parti, le CDH. Il compte aussi voter le nouveau pacte de majorité, parce qu'il ne veut "à aucun prix" d'un commissaire envoyé par le gouvernement. Sa démission comme conseiller communal interviendra après ce vote.