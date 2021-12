"Verviers ma Ville, solidaire" : un appel aux dons pour les plus démunis

Pour la 28ème fois, l'opération "Verviers ma Ville, solidaire" revient dans l'ancienne Cité lainière.

"Verviers ma Ville, solidaire", c'est une grande opération qui vise à aider les plus démunis avec des collectes de dons, de nourriture ou encore de produits d'hygiène redistribués après les fêtes. Une opération mise en place par les services clubs, des associations et le relais social.

Nous voulons être attentifs à ce que les sinistrés ne deviennent pas des démunis

Cette année, la solidarité est plus nécessaire que jamais. Philippe Lagasse de Locht est le président de l'opération. Il était l'invité de Liège-Matin ce jeudi : "Nous nous sommes jetés dans la bagarre, si je peux m'exprimer ainsi, comme beaucoup de bénévoles, à côté des sinistrés, et nous voulons évidemment être très attentifs à ce que des sinistrés ne deviennent pas des démunis, et donc leur apporter des moyens au point de vue alimentation, au même titre que les moyens que nous apportons point de vue chauffage, qui leur permettra d'alléger leur note et de retrouver un flux financier pour reconstruire leurs habitations".

C'est important que chacun puisse garder sa dignité

"Verviers ma Ville, solidaire" a donc été aux côtés des sinistrés dès le départ. L'opération poursuit également son aide aux autres personnes qui sont dans la précarité. Et elles sont nombreuses, comme le souligne Philippe Lagasse de Locht : "Au total, plusieurs milliers de personnes bénéficient de cette opération. Il y a évidemment les familles, mais aussi pas mal de personnes pensionnées qui sont fort à la limite au point de vue de l'aide alimentaire et à qui nous donnons un petit coup de pouce. Parfois, il ne faut pas grand chose pour terminer la fin du mois, mais c'est justement ça qui est important, c'est que chacun puisse garder sa dignité et que chacun puisse être aidé dans la situation qu'il connait. Ce sont donc plusieurs milliers de personnes. Aujourd'hui, on ne sait plus le dire. On travaille vraiment au jour le jour. Le fait d'installer des poêles à pellets, ce qui est vraiment notre priorité pour le moment dans beaucoup de maisons, nous permet d'être en contact avec chaque situation familiale, et c'est le rôle du relais social qui est à côté de nous à travers toute son équipe d'assistants sociaux, de continuer le travail que nous faisons en installant le chauffage, en récoltant des vivres. Ce n'est pas nous qui travaillons au quotidien, mais c'est nous qui sollicitons les Verviétois, les Liégeois, et nous pouvons solliciter loin cette année puisqu'en plus de la récolte des vivres dans les grandes surfaces, nous le faisons également en ligne, sur le site de l'opération verviersmaville.be. Chacun peut donc maintenant acheter des vivres en ligne et nous aider à prolonger cette action".

Le couple royal à la rencontre des sinistrés

Cette année, il y aura un souper de Noël pour les plus démunis. Les souverains se rendront également à Verviers pour discuter avec les sinistrés. "Mercredi prochain, nous organisons, avec Caritas Secours, des tables de rencontres avec 42 sinistrés pour faire le point sur la situation, car il est vraiment très difficile de savoir où nous en sommes, quartier par quartier, ville par ville", dit Philippe Lagasse de Locht. "Et les souverains nous ont fait l'honneur de se joindre à nous. Le souverain a exprimé le souhait de revoir une dame qui a été sauvée. Avec les sauveteurs, il nous a fallu 5 jours pour la retrouver. Donc je pense que mercredi prochain, grâce au Palais, nous pourrons en plus de ça peut-être faire un miracle de Noël parce que nous nous rendons compte que cette dame est dans une situation de précarité que nous ignorions totalement."

Pour faire des dons, pour acheter de la nourriture en ligne, pour les colis alimentaires, rendez-vous sur le site verviersmaville.be