Verviers : les socialistes valident l'accord avec Targnion, Aydin n'en est pas

L'union socialiste communale de Verviers vient de valider l'accord et de désigner les élus qui feront partie de la future nouvelle majorité. Sophie Lambert restera échevine, Antoine Lukoki échevin et Gaëlle Denys deviendra présidente du CPAS. Ceci signifie qu'Hasan Aydin ne fait plus partie du casting.

Le schéma a été validé par 65% des votants. Hasan Aydin n'a pas souhaité participer au vote. Saïd Naji et Anass Galass, de même qu'un quatrième militant ont adopté la même position. 30 personnes ont assisté à la réunion de l'USC qui s'est tenue par videoconférence.