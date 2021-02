Verviers : les partis politiques peuvent-ils sortir de la crise ? Ce samedi le Cartel et Ecolo revoient le socialiste Aydin

Le Cartel, Ecolo et le PS vont-ils arriver à conclure un accord pour gouverner Verviers ? Et s’ils y arrivent, qui sera bourgmestre ? Hasan Aydin ou Malik Ben Achour ? Des deux socialistes, lequel convaincra les autres partis de se ranger sous sa bannière ?

Ce samedi matin, le Cartel (MR + Nouveau Verviers + CDH) et Ecolo rencontrent Hasan Aydin. Auront-ils accepté l’une de ses quatre formules de majorité ? Ecolo définit sa position ce vendredi soir. Depuis le début, Ecolo semble privilégier la piste Hasan Aydin qui éviterait de rééditer l'épisode d'une motion non-conforme et de ses suites et incertitudes juridiques dont les verts ne veulent à aucun prix. Ce souci existe aussi chez les partis membres du Cartel, qui ont discuté plus tôt, parti par parti, dans la semaine. La quadruple proposition Aydin n’a pas emporté de réel enthousiasme chez les libéraux, nouveaux verviétois et centristes. Est-ce à dire que le Cartel viendra ce samedi apporter à Hasan Aydin un non net et franc ?

Deux documents

La quadruple proposition d’Hasan Aydin, la voici :