Verviers : les maisons de repos du CPAS reconfinent leurs résidents

Après deux nouveaux cas avérés de covid-19, le CPAS de Verviers reconfine partiellement ses trois maisons de repos.

La mesure concerne 500 résidents, qui ne peuvent plus sortir. L’étage où résidaient les deux personnes positives est, lui, totalement reconfiné. Les visites y sont interdites.

Plus aucune visite au premier étage de la résidence Saint-Joseph à Verviers. Et on ne sort plus non plus. Un couple est positif. Une personne est hospitalisée. La directrice joue l’extrême prudence. Depuis vendredi, une série de mesures limitent les contacts des résidents avec l’extérieur. Solange Bourse, directrice :"ce qui est interdit, c’est, pour le premier étage, de recevoir des familles dans leur chambre, sortir et, pour les personnes des deuxième et troisième étage, c’est de pouvoir sortir également"