Verviers: les inondations n'auront pas eu raison du Spirit of 66

Main Stage : Le Spirit Of 66 - Paul Rodgers - Catch A Train - 25/06/2021 Je voudrais vous parler d’une salle verviétoise connue à travers le monde : le fameux Spirit Of 66. Cette salle de 325 places est devenue en quelques années un des clubs de musique les plus actifs de Belgique. ---Dans Main Stage, Jean-Philippe Lejeune vous raconte l’histoire de ces salles de concert mythiques où ont été enregistrés les plus grands concerts. Du Royal Albert Hall au Roxy’s en passant par Forest national ou encore le Pavillon de Paris, nous allons parcourir ensemble les scènes du monde entier où se sont produits les plus grands groupes de rock en vous proposant à chaque fois un extrait live d’époque. Rendez-vous tous les vendredis à 16h45 dans On The Road Again.