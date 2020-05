Verviers: les commerçants revisitent une chanson des Enfoirés pour rappeler aux clients de consommer local

Une chanson et un clip, c'est l'initiative originale d'une vingtaine de commerçants du centre de Verviers pour ne pas se faire oublier de leurs clients.

Ces commerçants se sont donc transformés en chanteurs pour réaliser un clip diffusé depuis peu sur Youtube et qui connaît un vif succès avec déjà plus de 100.000 vues.

Les commerçants vous attendent. Venez consommer chez eux

Ce n’est pas Julien Clerc, Véronique Sanson, Slimane et autre Christophe Willem, les Enfoirés et leur succès "A côté de toi", mais bien 19 commerçants verviétois qui en ont changé le titre en "A côté de chez moi", pour livrer un message après deux mois de fermeture forcée. Luc Demarche, le président de Shop’in, l’association des commerçants: "Pendant tout le confinement, on a axé les achats sur les grandes surfaces. Ici, c'est donc pour rappeler que maintenant que les commerçants peuvent rouvrir, nous aimerions que tout le monde repense au local".

Le projet émane de Verviers Ambition, l’asbl qui assure la gestion du centre-ville. Sa directrice, Martine Job, souhaitait aussi un message clair: "N'allez pas bien loin ou sur internet. Il y a des commerçants qui vous attendent. Venez consommer chez eux".

C'était amusant. On a fait ça chacun chez soi

D’où cette parodie des Enfoirés, "A côté de chez moi", imaginée par un producteur verviétois qui a réussi le tour de force de convaincre 19 commerçants d’apprendre un texte et le chanter, une grande première pour le libraire Bernard Quickels: "C'était vraiment très amusant. On a fait ça chacun chez soi, filmé par des membres de sa propre famille" explique le libraire, qui y voit aussi un renforcement de l’image du commerce: "Je pense que le résultat donne une image des commerçants verviétois très dynamique, très joyeuse. C'était vraiment très important de dire aux gens: voilà, nous sommes de retour. On a travaillé même pendant votre absence pour vous préparer des chouettes magasins. On est là!"