Verviers: le théâtre dès l'école,c'était sa passion, Martine Houben est décédée

Un décès dans le monde culturel en région verviétoise, celui de Martine Rensonnet, plus connue sous le nom de Martine Houben puisqu'elle fut longtemps l'épouse du musicien de jazz Steve Houben, et mère de Grégory Houben, lui-même musicien de jazz .

Martine Houben a été durant de longues années chargées de développer le théâtre jeune public destiné à un public scolaire. Elle avait notamment créé l'asbl Théâtre et Créativité, en organisant pendant plus de 25 ans des pièces de théâtre à l'école, au Grand-Théâtre de Verviers et à l'Espace Duesberg.

Martine Houben avait 68 ans.