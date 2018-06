Verviers: le PS verviétois dévoile sa liste pour les prochaines élections communales

A Verviers, le parti socialiste a dévoilé son équipe pour les prochaines élections communales. Murielle Targnion, l'actuelle bourgmestre de la ville, reste tête de liste, on le savait déjà. La composition de la liste se veut variée. Les candidats ont entre 18 et 68 ans et viennent d'horizons socio-professionnels divers. "Sur 37 candidats, on a 21 nouveaux qui n’avaient jamais fait de politique. Ils n’étaient pas spécialement affiliés au parti socialiste mais ils aimaient le projet qu’on développait et avaient des valeurs proches des nôtres. C’est pourquoi, ils nous ont sollicité" explique la bourgmestre.

Quatre places sont toujours vacantes. Des places réservées à des candidats d'ouverture prévient la tête de liste : "On a gardé deux places pour deux hommes et deux places pour deux femmes. Après la présentation de la liste, après avoir vu qui sont nos candidats et la motivation qu’on a, on espère susciter l’envie de faire partie de notre projet."

Une première pour le PS verviétois, quatre jeunes de moins de 20 ans et quatre au-dessus de 60 ans sont présents sur la liste, précise la bourgmestre : "On estime que faire une bonne liste, c’est à la foi avoir toutes les catégories d’âges mais aussi représentant tous les quartiers de Verviers. Ce sont des gens dynamiques, de bonne humeur, qui sont motivés pour leur ville et c’est ça qui m’importe, avoir des gens de qualité qui veulent travailler."