Verviers : le PS choisit Malik Ben Achour

A Verviers, le comité du Parti Socialiste a tranché : c'est Malik Ben Achour qui finalisera les discussion avec le cartel MR - Nouveau Verviers - CDH et Ecolo pour constituer une nouvelle majorité communale. La réunion a débuté à 20h30 en visioconférence. Trente et un membres s'étaient connectés, dont les élus au conseil communal, le président Demolin et l'ancien bourgmestre Claude Desama. Cette réunion va-t-elle marquer la fin de la rivalité Aydin - Ben Achour pour être le candidat-bourgmestre des socialistes ? La question du candidat-bourmgmestre est tranchée, celle de la rivalité probablement pas.

La question posée aux militants était : "Faut-il finaliser la négociation avec le Cartel et ecolo avec Malik Ben Achour comme bourgmestre ?". Le résultat donne 79% de "oui" et 21% de "non". Le PS a donc choisi Malik Ben Achour comme candidat-bourgmestre. C'est lui qui présidera aux destinées de Verviers s'il arrive à conclure un pacte de majorité avec le Cartel (MR + Nouveau Verviers + CDH) et Ecolo.

Ce vote ne résout pas tout. Pour présenter un nouveau pacte de majorité et éjecter la bourgmestre Targnion, les socialistes doivent être sept. Il n'est pas certain qu'ils le soient. Deux conseillers, Saïd Naji et Antoine Lukoki n'ont pas souhaité participer au vote de ce jeudi alors qu'ils étaient présents à la réunion. Si ces deux-là, plus l'un de ceux qui ont voté "non" ce soir au comité de l'USC décidaient de rester aux côtés de Hasan Aydin et de ne pas soutenir une majorité Ben Achour, ils pourraient bloquer le jeu.