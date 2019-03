Verviers: le projet du futur centre commercial présenté aux riverains

A Verviers, le projet de centre commercial semble désormais bien lancé. Cela fait plus de 10 ans que l'on parle de ce projet City Mall en bord de Vesdre. Et enfin, il se concrétise. Une présentation aux citoyens s'est tenue ce mercredi soir à la salle de l'Harmonie. Elle a rassemblé environ 400 personnes.

Les premiers travaux doivent commencer dès la fin de cette année. Des travaux de grande ampleur, avec une triple passerelle courbe entre les rues Spintay et du Marteau. Au total, 90 000 mètres carrés de bâtiments, 1100 places de parking souterrain, 90 boutiques, une dizaine de cafés et restaurants, et 75 logements sont prévus.

Un nouveau concept shopping: le phygital

Lors de la présentation officielle, on a appris que ce centre commercial désormais baptisé "O-Quai" avec "quai comme quai de Vesdre" se baserait sur un nouveau concept shopping: le "phygital", contraction de "physique" et "digital". Jérémy Vimard, directeur de projet, explique en quoi cela consiste: "Pour beaucoup de consommateurs, on commence par faire des petites recherches sur internet sur un article parce qu'on est à la recherche d'une taille spécifique de chaussures, on est à la recherche d'un tarif, on cherche qui est plus agressif sur un article qu'on a bien en tête. Mais souvent, on finit ce parcours en boutique parce qu'on se dit qu'on a quand même envie de voir quel est le touché. Le phygital, c'est ça. C'est-à-dire qu'un client qui sera en magasin peut tout de suite interroger le stock, on fait sa commande, et on n'a pas eu tout le processus qu'on fait devant son écran seul à la maison. Entretemps, on bénéficie aussi du conseil du vendeur".

Les premiers coups de pelleteuses seront donc donnés en décembre 2019. Le centre commercial devrait ouvrir dans 4 ans.