Verviers : le président du CDH démissionne

Luc Mathues, le président de la section verviétoise du CDH vient d'envoyer sa lettre de démission aux militants et aux élus de son parti. Trop de décisions ont été prises dans son dos explique-t-il, et ce sont des décisions qu'il n'approuve pas. La dernière en date, c'est de confier au libéral Pierre-Yves Jeholet la mission de négocier pour le Cartel avec le PS.

"J'ai pris la décision de démissionner de mon poste de président et également de me retirer de la vie politique. Je ne militerai plus au CDH."

Racisme

Luc Mathues explique qu'il est déçu et qu'il ne retrouve plus les valeurs qui l'ont amené en politique et au CDH en particulier. "J'ai entendu des propos racistes que je ne peux pas accepter et qui visaient Hasan Aydin et Hajib Elhajjaji."

Le président démissionnaire ne cite aucun nom, mais parle de "personnes assez importantes au CDH et qui ont joué dans le passé ou à l'heure actuelle un rôle politique de premier plan. Que chacun se regarde dans sa glace. Que ceux qui ont ce genre de problème vis-à-vis d'Hasan et de Hajib aient au moins le courage de le dire haut et fort".

Décisions prises dans son dos

Ce n'est pas le seul problème renchérit Luc Mathues. "Une des choses que je n'ai vraiment pas appréciées, c'est d'apprendre différentes positions du CDH par la presse et pas dans des discussions internes au parti. Il y a cette décision que Pierre-Yves Jeholet devienne le porte-parole du Cartel et également l'entrée du CDH verviétois dans ce Cartel.

Ca me pose problème que les intérêts du CDH soient défendus par le ministre-président [libéral] Pierre-Yves Jeholet. Je n'ai pas du tout confiance en lui.

J'ai eu l'impression à différentes reprises que des décisions ont été prises dans mon dos et également dans le dos de certains mandataires. En tant que président d'une section locale, ça me pose problème."

Cécile Ozer et Jean-François Denis

Luc Mathues, en démissionnant, craint de perdre des amis. Il tente de nuancer son propos. "Chaque personne au sein du CDH, j'en suis persuadé, a voulu bien faire. A titre personne, je n'ai aucune rancoeur envers Cécile Ozer ou Jean-François Denis. Ce sont des personnes que j'apprécie humainement. J'ai une grande estime pour eux. Par contre, effectivement, je ne suis pas d'accord avec leur façon de faire. Ce n'est pas comme ça que j'ai envie de faire de la politique.

Pour moi, ce n'était plus possible de continuer. Je ne me sentais pas en paix avec moi-même. J'ai besoin d'être fier de mes convictions. Ce n'était plus le cas pour le moment. J'espère qu'il va y avoir un sursaut, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens oublient Verviers."

Le chaos politique verviétois, ce n'est pas seulement au PS. C'est aussi au CDH.