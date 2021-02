Verviers : le "non" du Cartel à Aydin

Le Cartel rejette les quatre propositions du socialiste Hasan Aydin. Les négociateurs verviétois se sont vus ce samedi matin. La réunion a été courtoise nous a expliqué Jean-François Chefneux pour le groupe Nouveau Verviers. Cependant, le Cartel a bel et bien rejeté les propositions du socialiste. "Suite à notre réunion de ce matin" martèle le courriel envoyé par le Cartel au PS, "je confirme que les 4 formules proposées par les émissaires PS sont rejetées définitivement. Elles ne tiennent absolument pas compte de la situation de ces dernières semaines et des échanges que nous avons eus. En raison d'un déficit de confiance persistant entre le Cartel et Hasan Aydin, nous réaffirmons notre position exprimée dans notre note du 12 février. Les principes explicités dans la position 2 resteront intangibles et non négociables. ils doivent donc être considérés comme 'à prendre ou à laisser".

Hasan Aydin s'étonne de la dureté de ce courriel. Ce n'est pas exactement ce qui s'est dit ce samedi matin veut-il croire. Sa proposition n°1 semblait une base possible de négociation et aurait pu se rapprocher de la position n°2 du Cartel. Que va-t-il se passer maintenant ? Hasan Aydin et georges Witvrouw vont faire rapport à l'Union Socialiste Communale et à son président Pierre Demolin. Hasan Aydin sera-t-il déchargé de sa mission de négociateur ? Il n'entend en tout cas pas laisser la place de bourgmestre à Malik Ben Achour.