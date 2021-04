Verviers : le Conseil d'Etat annule la taxe sur les parkings des commerces

A Verviers, la taxe "parkings commerces" n’existe plus. Le Conseil d’Etat vient de l’annuler. Cette taxe, la Ville l’imposait depuis 2019 aux commerçants qui mettaient gratuitement des places de parking à la disposition de leurs clients. Quatre commerces l’ont immédiatement contestée (Quincaillerie Conradt, Crescend’Eau, Brico Heusy et Hôtel Verviers). Ils viennent d’obtenir gain de cause. Le Conseil d’Etat annule cette taxe.

Est-ce pour autant la fin de l’histoire et une victoire définitive pour les commerçants ? L’échevin des finances Alexandre Loffet précise avoir demandé à l’avocat de la Ville "les options pour la suite". La décision ajoute-t-il appartient au Conseil Communal, mais il souligne "le manque de solidarité de [ses] collègues sur cette matière". L’avenir de cette taxe est selon toute évidence lié à l’arrivée – ou non – d’une nouvelle majorité à la tête de la Ville de Verviers.

Ce vendredi après-midi, le directeur d’arrondissement de l’UCM, Jean Jungling se réjouissait de la décision du Conseil d’Etat : "Ce fut un farouche combat qui se termine bien pour les indépendants."