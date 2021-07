Verviers : le conseil communal spécial commence, Hasan Aydin absent

Le conseil communal extraordinaire vient de débuter à Verviers. Ce conseil se déroule en virtuel. Il doit être entièrement consacré à l'installation de la "nouvelle" majorité PS - MR - Nouveau Verviers - CDH. La séance va consacrer le rabibochage forcé entre Muriel Targnion et son ancien parti, le PS. Dans quelques instants, Muriel Targnion va prêter le serment de bourgmestre, puis ce sera le tour de ses échevins. Hasan Aydin ne fera plus partie du nouveau collège. Il n'est d'ailleurs pas présent ce soir au conseil communal. Ses partisans, les socialistes Anass Gallas, Saïd Naji et Chimaine Nangi sont eux aussi excusés.