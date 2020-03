Verviers : le collège SFX1 annule son voyage à vélo pour cause d'épidémie

Dans la cohorte des annulations, en voici une qui va causer pas mal de déception à Verviers : le collège Saint-François Xavier annule le traditionnel voyage à vélo des troisièmes secondaires. Chacun à Verviers a vu passer, tous les ans au mois de mai, l'immense cortège des vélos des élèves au terme de leur voyage.

La première annulation en 17 ans

Ce projet "vélo 3" emmène chaque année au mois de mai environ 130 élèves et 80 parents sur les routes de Belgique, de Hollande et d'Allemagne. Cette fois, l'épidémie de coronavirus contraint le collège à y renoncer. Comme l'explique le coordinateur Quentin Fransolet, très déçu, c'est la première fois depuis 17 ans que ce voyage à vélo n'aura pas lieu.

"Au collège, on a décidé d'annuler tous les voyages et le projet 'vélo3' en était un. C'est vrai que le mois de mai, c'est loin. On était dans l'inconnu par rapport à la durée de l'épidémie. Mais ce projet demande beaucoup de préparation en amont."

C'est cette préparation qui allait devenir presqu'impossible : il faut en effet aller reconnaître les trajets avant d'y envoyer les enfants. "Je suis vraiment déçu, triste qu'on ait dû prendre cette décision, mais je pense que c'est pour le bien de chacun." Quant à savoir si la prochaine édition du projet sera ouverte l'année prochaine aux élèves qui seront alors en quatrième année, le coordinateur ne peut pas encore répondre, c'est trop tôt.