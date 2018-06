Verviers: le Centre Maximilien Kolbe menacé de fermeture

A Verviers, le Centre Maximilien Kolbe est menacé de fermeture. L'asbl liée au doyenné de la ville exerce une activité sociale dans le quartier populaire de Pré-Javais. Mais le bâtiment - un ancien couvent - est à vendre et la situation financière de l'asbl est difficile. Une école de devoirs, une cinquantaine de colis alimentaires par semaine, une bibliothèque, des conférences, tout devrait s'arrêter cette année. Les préavis ont déjà été envoyés au personnel comme explique Nathalie Rock directrice, la directrice : " Nous avons tous reçu notre préavis. Nous voudrions pouvoir continuer nos activités en trouvant des donateurs, ou que l’évêché nous aide et que cet argent de la vente serve au maintien des activités au service des plus pauvres. "

Le problème, c'est l'argent. Presque trente mille euros de subsides trop perçus qu'il a fallu rembourser. Des bâtiments qui coûtent cher. Les lieux sont à vendre et le doyen Jacques pense dissoudre l'asbl Centre Maximilien Kolbe : "Le petit capital qu’il y avait est en train de s’épuiser. On voit très clairement qu’un moment donné, on n’arrivera plus à assurer les salaires. Le projet est de terminé."

Le doyen Jacques dit vouloir relancer, avec des bénévoles, la distribution de colis alimentaires. Mais la petite bibliothèque fermera mi-juillet. Quatre membres du personnel se cherchent un nouvel emploi.