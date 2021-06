Verviers : le cahier des charges pour la rénovation du Grand Théâtre adopté

C'est une étape décisive pour la rénovation du Grand Théâtre de Verviers: le conseil communal a adopté à l'unanimité ce lundi soir le cahier des charges et le montant estimé du marché pour 29 000 000 euros qui seront inscrits au budget extraordinaire 2021. L'avis de marché sera publié au niveau européen. Le projet sera transmis à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à l'Administration wallonne du Patrimoine qui devront l'approuver.

Crise sanitaire oblige, le conseil de ce lundi soir s'est tenu en vidéoconférence et était diffusé en direct sur la plate-forme youtube de la Ville de Verviers. Nous en avons repris quelques extraits.

"Nous, on voudrait que ça commence tout de suite, mais il y a évidemment, dans des projets comme ceux-là, des procédures très claires à suivre" explique l'échevin Maxime Degey. "Maintenant, on va passer à une phase qui va être la recherche des sociétés avec lesquelles on va collaborer, des sociétés très spécialisées qui vont devoir avoir un œil général sur ce chantier qui devrait prendre de longs mois".

"La maitrise des coûts est là" souligne de son côté l'échevin Jean-François Chefneux. "Certes, il y a encore des étapes qui pourraient être compliquées, notamment les attributions en période de covid. Vous savez que les coûts augmentent fortement. Et c'est en tout cas un point sur lequel on essaye d'être très attentifs".

Hier soir, au conseil communal de Verviers, le point a été adopté à l'unanimité.

Le compte et le budget du cpas validés

Le conseil communal a aussi approuvé ce lundi soir le compte 2020 du CPAS de la Ville. Le compte, c'est l'addition finale de ce qui a été dépensé en une année. Ensuite, le budget 2021 est adopté lui aussi. Les conseillers communaux sont donc d'accord avec les dépenses prévues pour cette année par le CPAS de Verviers. Par contre le plan de prévision budgétaire sur cinq ans devra encore être discuté.

Le président Hasan Aydin a assuré "souscrire pleinement" à cette décision de reporter la discussion sur son plan quinquennal. Rappelons que c'est une mésentente entre Hasan Aydin et le collège qui a mené la Ville de Verviers à la crise politique dont elle n'est toujours pas sortie.

Des paroles rugueuses entre Ben Achour et Loffet

le conseiller socialiste Malik Ben Achour et l'échevin Alexandre Loffet ont de nouveau échangé quelques paroles rugueuses hier soir. Le débat portait sur l'initiative "les cabaret des amis" et la manière dont ont été choisis les dix restaurants auxquels la Ville de Verviers a fourni des fidéo humoristiques.

Malik Ben Achour a profité de sa question pour égratigner l'échevin ex-socialiste Loffet. Malik Ben Achour a évoqué des "sarcasmes hostiles voire insultants" venant de quelqu'un qui manifestait sa "volonté enthousiaste voire presssnte de revenir au Parti Socialiste".

Alexandre Loffet a répliqué qu'il n'était impatient de rien du tout, qu'il était "le seul à ne pas avoir besoin de la politique pour vivre" et que si ça avait été le cas, il aurait "retourné sa veste comme tout le monde à un certain moment".

Alexandre Loffet fait allusion ici au moment où tous les partisans de Muriel Targnion sauf lui et Laurie Maréchal ont tourné le dos à la bourgmestre dissidente et sont rentrés dans le rang socialiste. C'était en septembre dernier.

Ouvrir le parc Peltzer, vendre le WE et l'ancien H&M

Le conseiller écologiste Dany Smeets a demandé quand le parc Peltzer serait ouvert au public comme ça avait été promis quand il a été décidé de le lotir. C'est en cours, ça sera fait bientôt lui a-t-il été répondu.

A une question de l'écologiste Mahu, l'échevin libéral Breuwer a admis que sur la Place Verte, les façades du WE et de l'ancien H&M sont en piteux état. Ces deux bâtiments appartiennent à la Ville. L'échevin Breuwer, dans sa réponse, a émis l'idée de les revendre.