Verviers: le cahier des charges pour la rénovation du Grand Théâtre adopté à l'unanimité

C'est une étape décisive pour la rénovation du Grand Théâtre de Verviers: le conseil communal a adopté à l'unanimité ce lundi soir le cahier des charges et le montant estimé du marché pour 29 000 000 euros qui seront inscrits au budget extraordinaire 2021. L'avis de marché sera publié au niveau européen. Le projet sera transmis à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à l'Administration wallonne du Patrimoine qui devront l'approuver.

Crise sanitaire oblige, le conseil de ce lundi soir s'est tenu en vidéoconférence et était diffusé en direct sur la plate-forme youtube de la Ville de Verviers. Nous en avons repris quelques extraits.

"Nous, on voudrait que ça commence tout de suite, mais il y a évidemment, dans des projets comme ceux-là, des procédures très claires à suivre" explique l'échevin Maxime Degey. "Maintenant, on va passer à une phase qui va être la recherche des sociétés avec lesquelles on va collaborer, des sociétés très spécialisées qui vont devoir avoir un œil général sur ce chantier qui devrait prendre de longs mois".

"La maitrise des coûts est là" souligne de son côté l'échevin Jean-François Chefneux. "Certes, il y a encore des étapes qui pourraient être compliquées, notamment les attributions en période de covid. Vous savez que les coûts augmentent fortement. Et c'est en tout cas un point sur lequel on essaye d'être très attentifs".

Hier soir, au conseil communal de Verviers, le point a donc été adopté à l'unanimité.