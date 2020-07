Verviers : le Boulevard contre-attaque

La messe n'est pas dite à Verviers. Le PS national va tenter de reprendre la main ce lundi soir. Et il n'est pas du tout sûr que cette main soit favorable à Muriel Targnion.

Deux émissaires du président Magnette descendent en effet ce lundi en bord de Vesdre. La réunion a commencé fin d'après-midi à Floréal, le siège du parti. Les missi dominici du PS national vont tenter de rabibocher les camarades locaux. Les rabibocher ou leur imposer une solution ?

Surtout pas de deuxième affaire Emir Kir

Pour le Parti socialiste, tout ceci est une question d'image. Et l'image, ça fait des voix en plus ou en moins aux élections. Dans l'équation, nous avons d'un côté un président de CPAS, Hasan Aydin, qui a bonne réputation parmi son personnel et surtout qui puise une bonne part de ses suffrages dans la communauté d'origine turque. Cette communauté, qui vote PS bien au-delà de Verviers, a déjà été échaudée par l'exclusion d'Emir Kir. Si le PS veut conserver ces électeurs-là, il ne faut pas l'exaspérer encore un peu plus.

L'autre membre de l'équation, c'est Muriel Targnion elle-même. La bourgmestre de Verviers a énormément abîmé son image en présidant l'intercommunale Publifin et en défendant ouvertement Stéphane Moreau. Elle n'a d'ailleurs pas encore démissionné de son poste d'administratrice. Si le PS veut se défaire de son image de parti affairiste, Muriel Targnion est en mauvaise posture.

Chacun fait ses comptes

Aujourd'hui, chaque camp a fait ses comptes. C'est parce qu'elle a fait ses comptes, et qu'elle n'est plus absolument sûre que sa majorité reste majoritaire que Muriel Targnion a proposé au cdH de monter au collège. D'après les informations recueillies ce lundi par la RTBF, Muriel Targnion a rencontré les uns après les autres les élus socialistes de "son camp", pour s'assurer qu'ils la soutiendront bien. Elle se prépare à présenter une motion de méfiance collective contre le collège, c'est-à-dire constituer une nouvelle majorité avec le cdH et sans les partisans socialistes d'Hasan Aydin. Voilà l'arme avec laquelle elle doit se présenter ce soir devant les envoyés du PS.

En face, ceux qui soutiennent le président du CPAS estiment pouvoir faire basculer tout le monde, à l'exception de Muriel Targnion elle-même, qui risque de se faire exclure du parti. Une telle va changer de camp par solidarité avec Antoine Lukoki. Un tel autre a cru que le PS national approuvait la motion contre Aydin et il est fâché. Tel troisième vise telle promotion professionnelle. Tel échevin changera d'avis si on lui promet qu'il gardera son poste et son pouvoir dans le parti. Tel ou telle n'a pas d'autre métier et n'a pas trop intérêt à se mettre en porte-à-faux.

Des exclusions du Parti socialiste ?

Tous ces arguments sont balayés par le camp de Muriel Targnion. On y jure disposer de sept voix socialistes assurées, plus une huitième sur les treize du groupe. Les six libéraux, les quatre représentants du nouveau Verviers et au moins trois cdH sur quatre soutiendraient la constitution d'une nouvelle majorité. En face, autour d'Hasan Aydin, on se dit soutenu par le boulevard de l'Empereur. On prononce le mot d'exclusion et c'est d'abord à Muriel Targnion qu'il s'adresse. On entend dire parmi ses partisans "tant pis, exclus ou pas, on y va quand même".

La réunion du PS était programmée pour 17h00. Les cdH et les MR se voient chacun de leur côté à 19h00. Un collège devrait être convoqué dans la foulée, soit tard ce soir, soit tôt mardi matin. Ce collège devrait reporter le conseil communal prévu mardi et qui devait priver Hasan Aydin de son poste de bourgmestre. De toutes ces réunions, la plus importante est celle qui réunit les socialistes ce soir à Floréal. C'est de son résultat que dépendra le futur politique de la ville de Verviers.