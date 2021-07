Verviers : la nouvelle majorité prête serment en l'absence d'Hasan Aydin

Le conseil communal extraordinaire est terminé à Verviers. Ce conseil s'est déroulé en virtuel. Il était entièrement consacré à l'installation de la "nouvelle" majorité PS - MR - Nouveau Verviers - CDH - indignés. La séance a consacré le rabibochage forcé entre Muriel Targnion et son ancien parti, le PS. Après une heure de débats, Muriel Targnion a prêté le serment de bourgmestre, puis ses échevins ont fait de même. Hasan Aydin ne fera plus partie du nouveau collège. Il n'était d'ailleurs pas présent ce soir au conseil communal. Ses partisans, les socialistes Anass Gallas, Saïd Naji et Chimaine Nangi étaient eux aussi excusés. Le nouveau pacte de majorité a été voté par 24 conseillers socialistes, libéraux, centristes, Nouveau Verviers et indignés. Deux conseillers ecolos ont voté contre. Les conseillers PTB et PP se sont abstenus.