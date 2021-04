Verviers : la "motion Istasse" retirée le 14 ?

La procession d’Echternach politique se poursuit à Verviers. Les partis de la nouvelle coalition Cartel – PS demandent à réunir le conseil communal le 14 avril prochain.

Il s’agit de retirer l’ancienne "motion Istasse". Cette motion Istasse, c’est le document qui avait permis d’installer très brièvement Jean-François Istasse comme bourgmestre à la place de Muriel Targnion. Cette motion est suspendue septembre par le Conseil d’Etat, Muriel Targnion est redevenue bourgmestre, mais le document existe toujours.

Quand on a démis un bourgmestre, et qu’on n’est toujours pas content, il faut attendre un an avant de recommencer. Comme la motion Istasse existe toujours, le chemin du mayorat est bloqué, en théorie, pour Malik Ben Achour.

Il existe cependant un moyen estiment les partis de la nouvelle coalition : retirer l’acte administratif. Ça se fait, c’est courant. C’est le conseil communal qui peut le décider. C’est pour ça qu’on le convoque pour le 14 : faire en sorte que la "motion Istasse" n’ait juridiquement jamais existé.

Notez qu’une première tentative a avorté il y a dix jours. Le cdh avait tenté de mettre ce point à l’ordre du jour du conseil communal. Il avait retiré sa demande après quelques heures. Un nouveau texte "mieux rédigé" doit être déposé ce mardi après-midi sur le bureau de la directrice générale de Verviers.

Selon les informations recueillies par la RTBF, ce texte porte quinze signatures : cinq au MR, quatre au NV, trois au cdH et trois au PS. Ceci nous assure-t-on ne doit pas être pris comme un signe précurseur du nombre de soutiens de la future coalition, même si parmi les signatures absentes on note celles de conseillers (Breuwer, Piron, Van Bossche, Lukoki, Naji, Galass, Nangi, Aydin) qui ont, d’une manière ou d’une autre, marqué une réticence par rapport à la formule de majorité envisagée par le PS "Ben Achour" et le Cartel MR - NV – cdH.