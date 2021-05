Verviers : la ludopédagogie a fait son entrée à l'école communale du Centre

C’est une première en Province de Liège et cela se passe à l’école communale maternelle et primaire du Centre à Verviers : l’école accueille désormais un centre ludopédagogique. Il s’agit d’apprendre aux enfants les matières de base par les jeux de société, mais aussi avec les célèbres LEGO pour les primo-arrivants.

Dans un local prévu à cet effet, 3 à 4 élèves par table jouent à l’un des nombreux jeux offerts par le pédagogue bruxellois Renaud Keymeulen, bénévole au sein d’une asbl qu’il a créée pour le projet : "Il y a vraiment un objectif social, pédagogique. On a du jeu pédagogique, du jeu éducatif, du jeu de société et, en secondaire, on a même du matériel de coaching. Donc ça veut dire qu’on va avoir des "exerciseurs" où on voit très bien qu’on fait des maths, des jeux qui sont un peu plus immersifs, mais on fait quand même des maths. Et puis on a des jeux qu'on doit jouer avec ses enfants en soirée.".